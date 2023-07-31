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Индийский смартфон Lava Yuva 2 готовится к анонсу
На короткий промежуток времени официальный представитель Lava Mobiles опубликовал в твиттере информацию о будущем смартфоне

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Компания Lava Mobiles готовит к выпуску новый бюджетный смартфон под названием Yuva 2. По сообщениям, устройство будет стоить 6 999 рупий. Хотя официальной информации об устройстве пока нет, единственный официальный тизер Yuva 2 опубликованный Lava Mobiles в Твиттере был немедленно удалён (но как мы знаем - интернет всё помнит).

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Lava Mobiles - индийская компания, специализирующаяся на производстве мобильных телефонов, основанная в 2009 году и входящая в состав Lava International Limited. Компания выпускает широкий спектр мобильных устройств, включая бюджетные смартфоны и телефоны. Lava Mobiles представлена на международных рынках, включая Южную Азию, Ближний Восток, Африку и Северную Америку.

Lava Yuva 2 Pro был последним запуском в серии Yuva еще в феврале. Он работает на операционной системе Android 7.0 Nougat и оснащен 1,3-гигагерцевым четырехъядерным процессором MediaTek, который обеспечивает быструю и плавную работу устройства.

 Смартфон оснащён 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и чипсетом Helio G37. Lava Yuva 2 Pro оснащен 13-мегапиксельной основной камерой на задней панели. Также есть 8-мегапиксельная фронтальная камера с функцией распознавания лиц. Ещё имеется поддержка двух SIM-карт для использования нескольких операторов сотовой связи одновременно, а также поддержку сетей 4G LTE для быстрой передачи данных и доступа в Интернет.

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#смартфон #технологии #yuva #yuva 2 #китайский смартфон
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Индийский смартфон Lava Yuva 2 готовится к анонсу
Дядя Z
23:12
47000 сегодня Шойгу сообщил,что всушникам убили,за время их наступления.И это только подсчёты официальные минобороны,а так хер его знает,сколько там убили.
NYT: ВСУ сосредоточены на двух основных целях — Бердянск и Мелитополь и добиваются успехов
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