Компания POCO официально ввела в продажу новые наушники POCO Pods. Но к сожалению пока что только в Индии

Дочерняя компания Xiaomi - Poco заявила, что выходит на индийский рынок. Она представила совершенно новые наушники Poco Pods TWS. По данным компании, Poco Pods оснащены 12-мм динамиками и имеют защиту класса IPX4. Наушники оснащены передовыми технологиями, которые обеспечивают высококачественное звучание и стабильное соединение. Они поддерживают Bluetooth 5.0, что позволяет быстро и легко подключаться к другим устройствам, таким как смартфоны, планшеты и компьютеры.

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Наушники поддерживают пока что единственный аудиокодек - SBC. Также в них встроена функция шумоподавления - ЕNC. Эта функция устраняет внешние шумы во время разговора по гарнитуре и обеспечивает качественную передачу голоса с помощью микрофона, установленного в гарнитуре.

Одно из главных преимуществ Poco Pods - их компактный размер и небольшой вес. Они легко помещаются в карман, что делает их удобными для использования в дороге или на прогулке. Батарея наушников обеспечивает до 30 часов воспроизведения на одном полном заряде батареи и может быть легко перезаряжена с помощью входящего в комплект зарядного кейса. Poco Pods предлагаются пока что в единственном цвете.

На самом деле, данные наушники очень похожи на те, которые ещё в прошлом месяце всё те же Xiaomi выпустили в той же Индии с идентичными характеристиками.

В целом, Poco Pods - это качественные, удобные и стильные беспроводные наушники. Они предлагают отличное звучание, долгое время работы и простоту использования, что делает их привлекательным вариантом для многих пользователей.