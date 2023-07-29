Sony объявила информацию по количеству проданных PS 5 и поблагодарила сообщество игроков

Совсем недавно компания Sony заявила, что несмотря на все трудности, связанные с COVID, продажи их игровой консоли PlayStation 5 превысили отметку в 40 млн. И с чего следует, что PS5 становится на 17 место рейтинга самых продаваемых игровых приставок за всю историю. Если говорить о данном рейтинге, то на первом месте заслуженно расположилась PlayStation 2. А вот предыдущая версия ( PlayStation 4 ) занимает только лишь 4 строчку рейтинга, уступая Nintendo DS и Game Boy / Game Boy Color.

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При этом также отмечается, что в настоящее время у них доступен лучший игровой каталог, насчитывающий в себе более 2500 игр. В сообществе PlayStation был проведён опрос о лучших играх, доступных на PS5. Геймерами были выбраны такие игры, как Horizon Forbidden и God of War. Полный список насчитывает 40 игр, которые можно увидеть на изображение.

Также Sony сказали, что благодаря своей аудитории они смогли разработать такие инновации, как адаптивные триггеры и тактильная обратная связь в контроллере DualSense, а также PlayStation VR2.

В дополнение ко всему этому, компания не забыла упомянуть и о том, что за последние пару лет они разработали цветовую гамму для беспроводного контроллера DualSense и чехлы для консоли PS5.

А в конце Sony не забыла и о геймерах и поблагодарила их за постоянную поддержку. Как говорится: мелочь, а приятно!