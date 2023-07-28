Компания "OPPO" пополнила семейство смартфонов OPPO моделью среднего класса - OPPO K11. Телефон оснащен ярким дисплеем, топовой оперативной памятью большой емкости, а также камерой с передовой матрицей Sony и оптической стабилизацией.

А теперь немного поподробнее. OPPO K11 получил плоский 6,7-дюймовый OLED-дисплей производства BOE с разрешением 2412x1080 pxl, частотой обновления 120 Гц (дискретизация сенсора 240 Гц), пиковой яркостью до 1100 нит и возможностью отображения 1,07 миллиарда оттенков. Основой смартфона стал процессор Snapdragon 782G.

Работает OPPO K11 под управлением прошивки ColorOS на базе Android 13, а за его автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. Дополняют список характеристик модули Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и NFC-модуль, пара стереодинамиков и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

А теперь самое интересное для любителей поделиться своей жизнью или своими впечатлениями с другими через фотографии. Тыловая камера оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX890 с дополнительным 8-мегапиксельным сверх широкоугольным и 2-мегапиксельным макро модулем. Что звучит очень даже неплохо. По заявлению производителя, она отличается высоким качеством портретной съемки с эффектом размытия, функцией OIS, быстрым распознаванием движущихся сцен и поддержкой технологии шумоподавления при ночной съёмке. Фронтальная камера имеет разрешение 16-мегапикселей.

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Продаваться OPPO K11 будет,во-первых,в нескольких вариациях конфигураций. Будет 3 варианта: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ либо 12/512 ГБ. А во-вторых, в двух цветовых решениях. Это в чёрном и голубом цветах корпуса. В Китае начинается продажа по цене от $251 за версию 8/256 ГБ. Модификации 12/256 ГБ и 12/512 ГБ обойдутся покупателям в $277 и $34 соответственно.