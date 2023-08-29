Почему Анатолий Папанов сильно невзлюбил свою роль в "Ну, погоди"
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По воспоминаниям самого Анатолия Папанова, он недоумевал, почему он смог стать артистом с таким небрежным голосом и невзрачной внешностью. К тому же, после фронта он был еще и хромым.
Парень в гимнастерке пришел поступать в ГИТИС сразу же, как только враг ушел дальше от столицы. Однако прием уже был окончен, так как нужное количество студентов было набрано. Но в ГИТИСе был острый дефицит студентов мужского пола, поэтому юного Толю взяли без проблем.
Папанов быстро освоился и обучился танцам. Учителя положительно оценили талант юноши, однако его голос и дикция не очень нравились преподавателям.
"Папанов, ну когда вы избавитесь от этого вашего шипящего?" Строго заявлял учитель речи.
Но Папанов не мог переделать свою дикцию из-за особенностей прикуса. Но позднее голос и произношение Папанова стали легендарными и узнаваемыми.
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Далее актерская карьера Анатолия Дмитриевича стала набирать обороты. "Бриллиантовая рука", "Берегись автомобиля" и многие другие картины стали классикой советского кинематографа и успехом для самого актера.
А вот с мультфильмом "Ну, погоди!" у Папанова было все непросто. С выходом этой картины артист стал ассоциироваться у людей именно с волком. Папанову это очень не нравилось, поскольку за его спиной было немало более значимых и проникновенных ролей, нежели озвучка мультяшного персонажа.
Общество стало видеть Папанова исключительно в образе волка. Артисту было очень печально за происходящее. Однажды Папанов даже сорвался на создателя "Ну, погоди!" Вячеслава Котеночкина, сказав следующие слова:
«Твой Волк перегрыз всю мою биографию!»
Последнюю свою роль Анатолий Дмитриевич Папанов сыграл в фильме "Холодное лето 53-го". В этой картине герой Папанова произносит очень проникновенную фразу:
"Так хочется пожить по-человечески… и поработать"
Именно эти слова в точности характеризуют и самого артиста. Он просто хотел творить, жить и радовать нас.
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