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Компания Intel объявила о приходе нового генерального директора еще в середине января, однако это вступит в силу только сегодня, 15 февраля 2021 г.

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Это тот случай, когда уходящий Роберт Свон передав ключи от офиса новому генеральному директору Пэту Гелсингеру, оглядываться назад не будет. Свон вступил в должность в феврале 2019 года, возглавив компанию в качестве исполняющего обязанности генерального директора, после ухода Брайана Кржанича.

Работу Роберта Свона с точки зрения стратегии и развития пока нельзя оценить. Два года - это слишком мало, чтобы инициированные им изменения могли повлиять на доступные продукты. Обычно от разработки нового продукта до выпуска проходит не менее четырех лет, поэтому оценить инициированные Своном нововведения можно будет только в 2023 или 2024 году. Тем не менее, сейчас уже можно оценить его влияние на маркетинг компании, который казался значительно более агрессивным, нежели в эпоху Брайана Кржанича. Однако, в какой степени это было связано с личностью нового генерального директора, а в какой - с фактом растущей конкуренции, понять непросто.

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Но одно ясно, в нем есть нечто, чего никто не станет отрицать, например это его профессиональная улыбка. Это было особенно заметно в контрасте с его предшественником, «грустным» Брайаном Кржаничем.

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И улыбка Свона почему-то работала. Если фотография Брайана Кржанича, прикрепленная к новостям об Intel, при чтении интереса не вызывала, то сияющая улыбка Боба Свона могла привлечь внимание как читателей, так и участников дискуссии. Он не оставлял их равнодушными, он был как логотип компании или коробка от процессора. Это подтверждалось и дискуссионными постами об образе генерального директора, которых практически не было во времена Кржанича и его предшественников. Поэтому пожелаем Бобу Свону удачи в его следующей карьере и чтобы его улыбка длилась как можно дольше.

По какой причине произошло увольнение Свона с должности генерального директора Intel, не известно. Издание The Wall Street Journal сообщало, что сменить директора решили после того, как инвестиционный фонд Third Point указал Intel на возможные серьезные последствия в бизнесе, отметив, что проблемы компании могут угрожать всему технологическому сектору США.

Банковские аналитики предостерегают о том, что Гелсингеру придется разбираться с множеством серьезных проблем, на что может понадобиться несколько лет. Эксперты предполагают, что INTEL удастся сохранить собственные производственные мощности компании, но вряд ли корпорации получится избежать увеличения доли выпускаемой на стороне продукции.