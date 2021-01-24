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Вчера появились сообщения о выходе первого большого обновления 1.1 для Cyberpunk 2077, которое по словам разработчиков, должно было исправить большое количество проблем. Однако вскоре после его выпуска игроки начали жаловаться на новую ошибку, которая не позволяет продолжить прохождение с сохраненной позиции и возникает непосредственно в основной сюжетной линии.

Ошибка есть в миссии «Вниз по улице», примерно в последней трети основной кампании. Такемура должен был вызвать вас в этой миссии, но звонок зависает, что делает невозможным продолжение. Судя по опыту игроков, загрузка более старой сохраненной позиции тоже не помогает, так как игра снова прервется, когда вы дойдете до этой точки.

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Служба поддержки CD Projet в настоящее время рекомендует следующие решения:

1. Загрузите старую точку сохранения (это должно быть до того, как Такемура и Ви покинут офис Вакако).

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2. Ви должен немедленно завершить диалог с Такемурой перед офисом.

3. Как только вы закончите разговор и обновите прогресс вашей миссии, переместите время на 23 часа вперед.

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4. Теперь выполнение миссий должно быть возможным.

Но даже это решение не идеально, потому что вы можете потерять большую часть своего прогресса (в зависимости от того, где вы сохранили игру вручную). Поэтому альтернативным решением может быть ожидание следующего патча или обещанного крупного обновления, которое выйдет в феврале.