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Сообщения об изменении в WhatsApp правил предоставления услуг и политики конфиденциальности, вызвали большую волну возмущения со стороны пользователей, они дали понять, что им не нравится делиться данными с Facebook, это заставило WhatsApp приостановить изменения и перенести дату.

WhatsApp серьезно отнесся к ситуации. И неудивительно, ведь скачок альтернативных приложений Signal и Telegram в топ самых загружаемых бесплатных приложений, вероятно, ожидалось немногими. Поэтому WhatsApp опубликовал заявление, в котором пользователям предлагается ознакомиться с новой политикой и определиться согласны ли они с новыми условиями до 15 мая.

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Первоначально это было запланировано на 8.февраля. Но этот шаг по переносу даты поможет сделать пользователей более осведомленными о реальном влиянии изменений в условиях использования WhatsApp. Он хочет помочь этому, обучая в основном плакатами, инфографикой.

В своем заявлении они пишут, что были недоразумения, дезинформация и что все не так плохо, как кажется. Еще раз они выделили технологию сквозного шифрования (одно из первоначальных преимуществ WhatsApp), далее отметили, что никто не сможет увидеть сообщения или содержимое фотографий, и никто не анализирует голоса при звонках.

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Поможет это или нет — неизвестно. Факт остается фактом: люди начинают осознавать, какое влияние на их частную жизнь оказывает уровень сбора данных Facebook, который уже настолько огромен.





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