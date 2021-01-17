Facebook приостанавливает введение новых условий в WhatsApp
реклама
Сообщения об изменении в WhatsApp правил предоставления услуг и политики конфиденциальности, вызвали большую волну возмущения со стороны пользователей, они дали понять, что им не нравится делиться данными с Facebook, это заставило WhatsApp приостановить изменения и перенести дату.
WhatsApp серьезно отнесся к ситуации. И неудивительно, ведь скачок альтернативных приложений Signal и Telegram в топ самых загружаемых бесплатных приложений, вероятно, ожидалось немногими. Поэтому WhatsApp опубликовал заявление, в котором пользователям предлагается ознакомиться с новой политикой и определиться согласны ли они с новыми условиями до 15 мая.
Первоначально это было запланировано на 8.февраля. Но этот шаг по переносу даты поможет сделать пользователей более осведомленными о реальном влиянии изменений в условиях использования WhatsApp. Он хочет помочь этому, обучая в основном плакатами, инфографикой.
В своем заявлении они пишут, что были недоразумения, дезинформация и что все не так плохо, как кажется. Еще раз они выделили технологию сквозного шифрования (одно из первоначальных преимуществ WhatsApp), далее отметили, что никто не сможет увидеть сообщения или содержимое фотографий, и никто не анализирует голоса при звонках.
реклама
Поможет это или нет — неизвестно. Факт остается фактом: люди начинают осознавать, какое влияние на их частную жизнь оказывает уровень сбора данных Facebook, который уже настолько огромен.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила