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Запрет на использование президентом Дональдом Трампом социальных сетей было только началом. По крайней мере, так это начинает выглядеть. Facebook решил удалить из Facebook и Instagram весь контент содержащий фразу «остановите воровство» - версию, которую поддерживает нынешний глава Белого дома, о том, что прошедшие президентские выборы были сфальсифицированы.

Об этом сообщили в блоге компании Facebook ее вице-президенты Гай Розен и Моника Бикерт. Они объяснили, что следующие две недели, остающиеся до инаугурации нового президента Джо Байдена, имеют решающее значение и могут привести к гражданским беспорядкам. Атака, подобная атаке на Капитолий, может повториться, поэтому Facebook решил отреагировать беспрецедентно агрессивно и полностью удалить сообщения.

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Это будет весь контент, содержащий фразу «остановите воровство» упоминающийся в контексте, в котором ее использовал Трамп, - отрицая результат выборов. Однако публикации, где фраза используется в нейтральной форме, только для обсуждения или где она опровергается, будут разрешены Facebook.

Компания объявила, что вероятно потребуется некоторое время, прежде чем она сможет полностью реализовать новое правило, но заявила, что уже удалила значительный объем контента содержащего «остановите воровство». Это также позволит на время принять некоторые из чрезвычайных мер, введенные Facebook перед выборами, которые изначально планировалось отменить, например автоматически прекратить дискуссию, если это вызывает слишком много ненависти.

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Опасения относительно дальнейших протестов оправданы, и ФБР предупредило, что сторонники Трампа начали организовывать новые вооруженные действия, планирующиеся перед инаугурацией Байдена в 50 штатах США, включая Вашингтон. Однако для Facebook это вход в пространство, куда он изначально поклялся не входить - в политику. Лишение голоса Трампа, (напомню Трампу заблокировали не только личный аккаунт, но и аккаунт президента США), было беспрецедентным шагом Цукерберга, но запрет «остановите воровство» уже для всех пользователей выводит его на совершенно другой уровень.