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Пользователи сайта SMZD протестировали высокопроизводительный игровой ноутбук. Новинка собрана на базе нового процессора от AMD Ryzen 9 5900H, графика вероятно представлена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, хоть наименование GPU и не упоминается (назвали просто как flagship 10+20). Рабочие параметры процессора также не указаны, но по слухам предполагается, что Ryzen 9 5900H - процессор с 8 ядрами и 16 потоками, частотой 3,3 ГГц и 4,65 ГГц в турбо-режиме. Компания AMD также готовит следующие модели этого процессора, такие как 5900HX (высокомощный), 5900HS (маломощный) и 5980HX (видимо спец. версия для Microsoft).

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У ноутбука отличные параметры: 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, 1ТБ на NVMe SSD и дисплей 17,3 дюймов, 2560×1440 пикселей. Программа Mr. Liu продемонстрировала следующие характеристики:

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В программе CPU-Z процессор AMD Ryzen 9 5900H в однопоточном тесте смог набрать 617,4 балла, в многопоточном тесте 6076,6 балла. Согласно базе результатов CPU-Z это сделало процессор быстрее, чем десктопный Ryzen 7 3700X. Этот результат также показывает, что процессор мощнее, и чем Intel Core i7-10875H у которого соответственно 550 и 5000 баллов.

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В Cinebench R20 Ryzen 9 5900H смог набрать в одноядерном тесте 584 и в многоядерном 5264 балла. Беглое сопоставление результатов с i7-10875H показало, что процессоры от AMD мощнее на 17% в одноядерном тесте и на 22% в многоядерном согласно Notebookcheck.

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У ноутбука мощная система охлаждения с двумя вентиляторами, которая по-видимому охлаждает и центральный и графический процессор. Источник не раскрыл CPU под радиатором и не упомянул, какой GPU GeForce RTX использован в этой модели. Упоминалось лишь, что картинка в Cyberpunk 2077 идет очень плавно благодаря новейшему GPU RTX от NVIDIA. Видимо, у тестеров есть соглашение о неразглашении с компанией NVIDIA, компания AMD же судя по всему, таких условий в отношении своих новых APU на базе Cezanne не ставила.



