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Появилось изображение APU Cezanne из серии 5000 на архитектуре ZEN 3

источник предоставил изображение, примерные характеристики и сообщает о дате выхода новинок от AMD
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Новостной портал videocardz.com поделился изображениями новых мобильных процессоров от AMD. Вероятно, на следующей неделе компания представит свои новинки из серии 5000, основанные на этом дизайне. Никакой другой информации, к сожалению, источник не сообщил.

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У AMD Cezanne APU будет столько же вычислительных ядер и графических ядер, что и у Renoir APU. Процессор предложит 8 ядер, 16 потоков и 8 графических ядер. Количество линий PCIe видимо не изменится, готовый чип будет поддерживать 20 линий. Линейка Renoir (Ryzen 4000U/H) была ограничена 8 линиями, выделенными для дискретного графического процессора, в сравнении с 16 линиями, доступными в настольном варианте (Ryzen 4000G). Неизвестно, увеличится ли у Cezanne количество линий на мобильном чипе. Есть лишь слухи, что преемник Cezanne под кодовым названием Rembrandt будет иметь поддержку PCIe Gen4, но на сегодня, нет информации будет ли поддерживать Cezanne этот стандарт.

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Беглое сравнение показало, что Cezanne примерно на 10% больше чем Renoir. По оценкам, размер составляет 175 мм², это примерно на 20 мм² больше, чем у Renoir (156 мм²). Увеличение размера связано с немного большим дизайном ядра Zen 3 и увеличенным кешем L3. Новая архитектура имеет 16 МБ кэш-памяти третьего уровня по сравнению с 8 МБ в Renoir.


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AMD представит свою серию Ryzen 5000 11 января. Процессоры на базе этого APU дебютируют как в маломощных, так и в высокопроизводительных игровых ноутбуках. APU также может быть запущен в серию настольных ПК, о чем свидетельствует последняя утечка с APU Ryzen 7 5700G.

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Теги

ryzen процессор renoir cpu zen 3 cezanne 5700g 5980hx новая архитектура
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