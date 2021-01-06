AMD представила новые мобильные процессоры AMD Ryzen 9 5980HX и Ryzen 7 5700G
Известный инсайдер @komachi_ensaka в своем твите обратил внимание на сообщение с сайта создателей USB-IF. В этот раз AMD подготовила процессоры из серии Ryzen 5000. Вероятно, что это подтверждение скорого выхода двух новых, ранее неизвестных, процессоров
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На вышеуказанном форуме USB-IF (usb.org) был представлен Ryzen 9 5980HX, до этого такой маркировки у AMD еще не было. Если информация подтвердится, то вероятно 5980HX станет более дорогой версией процессора чем были 5900HS, 5900HX и 5900H, представленные ранее. Однако непонятно будут ли у него выше частоты, или же это просто настольный процессор, подогнанный под стандарт мобильной линейки. Наименование похоже позаимствовано из серии Threadripper, как правило, у которой ядер всегда было больше, нежели у настольной линейки процессоров.
В предстоящую неделю процессорный гигант планирует выпустить партию мобильных изделий на основе Ryzen 5000H. Новинки пойдут в производство на основе APU Cezanne с архитектурой ядра Zen 3. Предполагается, что производительность на Вт будет выражена двузначным числом в сравнении с APU Renoir.
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Также на форуме сайта USB-IF можно найти подтверждение о подготовке к выпуску еще одной новинки Ryzen 7 5700G, который вероятно является настольной версией APU Cezanne (кодовое название Cezanne AM4). Новинка предположительно имеет 8 ядер и 16 потоков, однако другие характеристики не указаны.
Текущее же поколение серии Ryzen 4000G было ограничено рынком OEM, это было очень разочаровывающим решением AMD.
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