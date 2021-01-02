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Ранее уже были новости о подготовке к выпуску четырех новых моделей GeForce, из которых NVIDIA сейчас сфокусировалась на двух: GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060, последняя скорее всего появится уже в конце января. Ожидается, что NVIDIA предоставит информацию о новинке на пресс-конференции, которая пройдет 12 января, а GeForce RTX 3080 Ti дебютирует чуть позже в феврале. Предполагаемые характеристики обеих видеокарт известны, но еще не подтверждены: у RTX 3080 Ti, по слухам, будет GPU GA102 и 20 ГБ памяти, RTX 3060 будет с GPU GA106 и 12 ГБ памяти.

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Также NVIDIA планировала RTX 3050 Ti и RTX 3050, которые изначально были запланированы на январь, однако пока никаких новостей по этим моделям нет.

Последняя новость от инсайдера kopite7kimi говорит о том, что NVIDIA уже готовит обновление своих видеокарт 3070 и 3080. Он не уверен в наименованиях, однако компания уже отменила многие модели видеокарт, которые ранее появились в дорожных картах. Несколько моделей были отменены вскоре после анонса серии Radeon RX 6000. По этой причине например RTX 3080 с 20GB памяти больше не ожидается, вместо нее NVIDIA теперь планирует модель 3080 Ti.

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По слухам также планировалась RTX 3070 SUPER, однако непонятно насколько эта модель будет отличаться от RTX 3070 Ti. Ранее kopite7kimi утверждал, что последняя может иметь GPU GA103, но этот графический процессор нигде не упоминался, кроме его твитов. Если информация Kopite верна, то и 3070 Ti, и 3070 SUPER будут иметь GPU GA103, который заполнит промежуток между GPU GA104 и GA102.

Тем не менее, технические характеристики 3080 SUPER не известны. скорее всего конечно у видеокарты будет больше видеопамяти чем у 3080, однако неизвестно насколько, может это будет 15 ГБ, а может и 18 ГБ.