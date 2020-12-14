Сегодня у Google и YouTube произошел серьезный сбой в работе
Сегодня 14 декабря после 12 часов дня в Google произошел серьезный сбой в работе веб-сервисов. Кроме собственно поисковой системы, также не работали почтовый клиент Gmail и видеохостинг YouTube. Проблема коснулась не только отечественных пользователей, но практически всей Европы. Это следует из информации, предоставленной downdetector.com.
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Карта стран, где у людей чаще всего возникали проблемы с доступом к сервисам Google Фото downdetector.com
По данным сервера downdetector.com, который обнаруживает сбои отдельных серверов, некоторые пользователи по всей Европе сообщали о проблемах уже в 12:30. В следующие минуты количество сообщений недовольных пользователей, пострадавших от отключения, достигло нескольких тысяч и продолжало расти.
Большинство жалоб поступило из Центральной Европы, но многие пользователи также сообщили об отключениях в Азии, Австралии, США, не обошло стороной и Россию.
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Пользователи чаще всего сообщали, что просто не могут подключиться к сервисам Google. Даже, если страницы загружались, то было невозможно войти, выйти или выполнить другие действия в рамках услуг этой компании.
Проблемы были решены лишь ближе к 14:00 часам. Пока не ясно, что стояло за недоступностью сервисов Google. Официального заключения представители компании пока не давали.
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На прошлой неделе крупный сбой сервера также затронул Facebook, из-за чего люди со всего мира не могли использовать Messenger в течение нескольких часов.
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