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Предыдущий рекордсмен, дополнение к игре World of Warcraft: Shadowlands - недолго пробыло на Олимпе: за первый день продаж было продано более 3,7 миллиона копий. Однако вскоре после начала продаж CD Projekt Red сообщил, что предварительные заказы Cyberpunk 2077 достигли восьми миллионов.

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Больше половины цифровых копий игроки приобрели для PC - 4,7 млн, против 3,2 млн для игровых консолей. Таким образом соотношение между платформами составляет 59% к 41% в пользу PC.

Также по статистике Steam сообщается, что первые часы после выпуска в игру одновременно играло более 1 млн. человек, поэтому запуск Cyberpunk 2077 стал самым успешным за всю историю этой платформы: к примеру у второй самой успешной игры Fallout 4, был пик в 471 тысячу игроков.

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Оно и неудивительно, ведь автор игры Cyberpunk 2077, известная своими хитами про Ведьмака, польская студия CD Projekt Red. К тому же видимо после восьми долгих лет ожидания у игры накопилось достаточно большое число поклонников, ведь анонсировали Cyberpunk 2077 еще в далеком 2012 году. Затем интерес неоднократно подогревался: 10 января 2013 года вышел тизер Cyberpunk 2077. через 5 лет на E3 2018 был показан первый трейлер игры, через еще один год на E3 2019 продемонстрировали ещё один трейлер и назвали дату выпуска.

Изначально выход игры намечался на 16 апреля 2020 года, но после неоднократных переносов, игра вышла 10 декабря 2020 года сразу на нескольких платформах: PC на Windows, на консолях PlayStation 4 и Xbox One, и в облачном сервисе Stadia.

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