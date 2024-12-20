Для держателей TON, NOT, DOGS, ANON launchpool @earn проводит раздачу монет CLAY. Для их получения просто подключите кошелек к приложению.

Лаунчпул earn от создателей Notcon и Dogs недавно завершил первый аирдроп токен $BUILD от приложения Communities . Всего было распределено 5 миллионов монет. Для получения монет было создано 4 пула: для держателей NOT, TON, DOGS и для пользователей, у которых высший уровень в приложении Notcoin. Листинг $BUILD запланирован на 7 января 2025 года.

$BUILD — служебный токен для создания инструментов с открытым исходным кодом на Telegram. Он включает функции для чатов, каналов, управления сообществом и криптовалюты. $BUILD также используется как основной токен для бизнеса и финансирует гранты для поддержки развития экосистемы.

Второй аирдроп 1.5 миллиарда $CLAY проводится с 19.12.24 по 24.12.24. В этот раз был добавлен пятый пул для держателей токена ANON. Распределение монет в пулах выглядит следующим образом:

· Hold NOT: 600,000,000

· Hold TON: 300,000,000

· Notcoin Levels: 250,000,000

· Hold DOGS: 200,000,000

· Hold ANON: 150,000,000



