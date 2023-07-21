В этом помогут роботизированные конечности и чипы Neuralink.

Недавно Илон Маск сделал новаторское заявление, рассказав о совместной работе своих компаний Tesla и Neuralink. Их общая задача, по словам миллиардера, – разработка и производство протезов для людей с ампутированными конечностями, управление которыми будет осуществляться с помощью чипов Neuralink, вживленных в мозг человека.

На встрече с инвесторами Tesla Маск рассказал о своей концепции:

реклама "Благодаря соединению имплантата Neuralink и роботизированной руки или ноги мы сможем создать симбиотическую связь, превращая ампутантов в киборгов, наделяя их необыкновенными возможностями".

"Идея заключается в том, чтобы наделить людей с ограниченными возможностями удивительными способностями, преодолев разрыв между человеческими ограничениями и технологическим прогрессом".

Амбициозное стремление Маска заключается в том, чтобы предоставить миллионам людей по всему миру возможность обладать искусственными конечностями, которые не только не уступают своим биологическим аналогам, но в перспективе даже превосходят их.

Компания Neuralink, детище Маска, появилась на свет в июле 2016 года и с тех пор занимается разработкой чипов, имплантируемых в мозг. Новаторские усилия компании увенчались получением в мае разрешения FDA на проведение клинических испытаний на людях, что стало важной вехой на пути к революционным изменениям в жизни людей с физическими недостатками.