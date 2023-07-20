Семь подозреваемых были задержаны.

На китайском рынке давно существует проблема, связанная с торговлей контрафактными видеокартами. Недобросовестные лица используют возможности, открывшиеся в период спада криптомайнинга, приобретая бывшие в употреблении графические процессоры за бесценок и выдавая их за новые, получая за счет обмана значительную прибыль.

Бывшие в употреблении графические процессоры подвергаются тщательной очистке, ребрендингу и оборачиваются в привлекательную упаковку, чтобы обмануть ничего не подозревающих покупателей. Однако "фасад" быстро рушится, когда покупатели узнают правду: перед ними оказываются либо поддельные карты, либо сильно изношенные GPU с явными следами длительной эксплуатации.

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Нагрузка на системы охлаждения и износ памяти GPU становятся очевидными уже вскоре после покупки, а на некоторых поддельных картах даже появляется заметный желтый оттенок памяти. Отчаянно пытаясь скрыть эти недостатки, преступные группы прибегают к окрашиванию микросхем памяти, надеясь таким образом замаскировать следы длительной эксплуатации.

Недавно полиция района Бинченг города Биньчжоу провела операцию по захвату склада одной из таких групп. Внутри было обнаружено множество майнинг ферм, лишенных графических процессоров. Эти карты подвергались чистке и переупаковке, после чего продавались как новые, однако полный масштаб данной операции остается неясным, поскольку это может быть лишь одно из нескольких мест, используемых преступной сетью.

Общая стоимость контрафактных видеокарт, фигурирующих в этом деле, оценивается в 15 млн юаней, что составляет около $2 млн.