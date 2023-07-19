Стоимость чипа вряд ли превысит $800.

По имеющимся данным, компания AMD разрабатывает специальный графический процессор RDNA3 под названием Radeon RX 7900 GRE, предназначенный исключительно для китайского рынка, который будет построен на базе чипа Navi 31.

Согласно сообщениям ITHome, AMD планирует выпустить новую модель Radeon RX 7900 GRE, также известную как Golden Rabbit Edition, к китайским праздникам, что схоже с выпуском предыдущей версии RX 590 GME в 2020 году. Как правило, такие выпуски включают в себя модифицированную версию оригинального GPU, и этот случай не является исключением, поскольку RX 7900 GRE, по слухам, основана на уменьшенном варианте графического процессора Navi 31.

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Ожидается, что видеокарта RX 7900 GRE будет иметь 16Gb VRAM, 256-битную шину памяти и уменьшенное количество вычислительных блоков – примерно 80-84 CU.

Стоит отметить, что AMD еще не анонсировала RX 7900 GRE официально, поскольку она предназначена для китайского рынка. Подобные выпуски призваны привлечь интерес потребителей, особенно в Китае, приурочив их к знаменательным событиям и, в конечном счете, повысить продажи GPU, но это также подразумевает, что данная модель будет выпущена ограниченным тиражом и станет редкой находкой для коллекционеров видеокарт.

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nullХотя дата выхода и цена RX 7900 GRE еще не подтверждены, ожидается, что карта будет стоить меньше 5699 юаней ($790). Эта цена относительно близка к стоимости RX 7900 XT, что объясняется в основном ее эксклюзивным и нишевым размещением на китайском рынке. Учитывая ориентацию на Китай, карта может иметь полностью красную окраску.