Цена ожидается около 500-550 долларов

По слухам, новые видеокарты AMD появятся в продаже примерно в сентябре. Однако уровень ажиотажа вокруг них зависит от достоверности недавно просочившихся данных о производительности в 3DMark.

Утечка, сделанная авторитетным пользователем твиттера с ником All The Watts, представляет собой якобы скриншот производительности Radeon RX 7800 в 3DMark Time Spy. На нем видно, что RX 7800 работает медленнее, чем Radeon RX 6800 XT, набирая лишь на 18% больше баллов по сравнению со средним результатом RX 6800.

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Несмотря на более эффективную работу при потребляемой мощности 260W, RX 7800 все равно оказывается более "жадным", чем аналогичный GPU RTX 4070, пиковая мощность которого составляет 230W при среднем потреблении менее 200W.

Подробности о графическом процессоре, лежащем в основе карт RX 7800, остаются неясными. Ранее высказывались предположения, что в нем может использоваться уменьшенная версия Navi 31, применяемая в уже выпущенных картах серии RX 7900. Видеоролик с YouTube-канала MILD опровергает это утверждение: по его словам, ожидаемый сентябрьский запуск будет включать GPU Navi 32 с 60 вычислительными блоками.

В конечном счете, решающую роль в успехе RX 7800 будет играть цена. Если AMD установит стартовую цену на уровне $579, что соответствует цене RX 6800, то она обойдет конкурирующую RTX 4070 от NVIDIA не менее чем на $20.

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Более агрессивным шагом со стороны AMD могло бы стать предложение RX 7800 по той же цене, что и карта RTX 4060 Ti 16Gb ($499), что позволило бы компании получить заметное конкурентное преимущество.