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Вчерашний день ознаменовался значительным событием в мире криптовалют: стоимость биткоина упала до 29 600 долларов. Несмотря на трудности, в конце концов, он смог вернуться к отметке 30 000 долларов, однако это восстановление было недолгим.
Сегодня утром курс снова опустился ниже критической отметки 30 000 долларов, что предвещает проблемы для основной криптовалюты. Этот рубеж - не просто психологическая отметка, он представляет собой бывший оплот поддержки биткоина.
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В течение последнего месяца биткоин неоднократно предпринимал попытки преодолеть барьер в 31 000 долларов, а на прошлой неделе даже достиг впечатляющей отметки в 31 800 долларов. Аналитики в один голос утверждали, что вероятность падения биткоина ниже 30 000 долларов при этом невелика, ссылаясь на формирование новой точки отсчета, с которой он сможет покорить новые высоты.
Однако ситуация изменилась, и теперь аналитики предлагают более разнообразные прогнозы. Многие сходятся во мнении, что у биткоина есть все шансы опуститься к следующей зоне поддержки в диапазоне 25-26 тыс. долларов.
На фоне колебаний настроений среди инвесторов индекс страха и жадности вновь сместился в зону жадности. В настоящее время он составляет 56, что несколько выше вчерашнего значения в 54.