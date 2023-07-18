Ранее утверждалось, что после $31 000 начнется бычий рынок.

Вчерашний день ознаменовался значительным событием в мире криптовалют: стоимость биткоина упала до 29 600 долларов. Несмотря на трудности, в конце концов, он смог вернуться к отметке 30 000 долларов, однако это восстановление было недолгим.

Сегодня утром курс снова опустился ниже критической отметки 30 000 долларов, что предвещает проблемы для основной криптовалюты. Этот рубеж - не просто психологическая отметка, он представляет собой бывший оплот поддержки биткоина.

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В течение последнего месяца биткоин неоднократно предпринимал попытки преодолеть барьер в 31 000 долларов, а на прошлой неделе даже достиг впечатляющей отметки в 31 800 долларов. Аналитики в один голос утверждали, что вероятность падения биткоина ниже 30 000 долларов при этом невелика, ссылаясь на формирование новой точки отсчета, с которой он сможет покорить новые высоты.

Однако ситуация изменилась, и теперь аналитики предлагают более разнообразные прогнозы. Многие сходятся во мнении, что у биткоина есть все шансы опуститься к следующей зоне поддержки в диапазоне 25-26 тыс. долларов.

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