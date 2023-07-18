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Запечатанный оригинальный iPhone на 4Gb продали на аукционе за 200 000 долларов
Продавцом выступал бывший разработчик Apple.

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В 2007 году, во время незабываемой речи Стива Джобса, был представлен первый iPhone, и сейчас, спустя 16 лет после дебюта, модели первого поколения с заводской упаковкой на 4 и 8Gb поднимают волны на аукционах, получая заоблачные цены, достигающие десятков тысяч долларов. Последний такой лот достиг ошеломляющей суммы в 200 000 долларов, в первую очередь благодаря своей редкости.

За выставленный на аукцион iPhone, сохранившийся в своем первозданном заводском запечатанном состоянии, нашелся покупатель, готовый заплатить 190 373 доллара, что делает устройство чрезвычайным коллекционным предметом.

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Для тех, кто не знаком с ранними предложениями Apple, компания короткое время продавала 4-гигабайтную версию оригинального iPhone в 2007 году, прежде чем представить 8-гигабайтную версию. Последний оказался более популярным, поскольку имел вдвое больший объем памяти, что привело к снятию с производства более дешевой версии. Мало кто ожидал, что дефицит 4-гигабайтных устройств приведет к астрономическому росту цен на аукционном рынке.

Как сообщает MacRumors, iPhone первого поколения на 4Gb в запечатанном виде превзошел все ожидания, получив ошеломляющую сумму $190 373 – сумму, превышающую все предыдущие аукционные продажи iPhone. Первоначальные оценки предполагали, что модель на 4Gb будет продана по цене около 100 000 долларов, но оживленные торги подтолкнули окончательную цену далеко за пределы прогнозов.

Интересно, что продавец этого устройства был бывшим членом команды разработчиков первого iPhone, что придало транзакции еще большей значимости.

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На момент запуска в 2007 году версия на 4Gb стоила $499, что делало ее относительно дорогой, учитывая наличие других смартфонов, которые были более бюджетными для потребителей. В противоположность этому, 8-гигабайтный вариант вышел на рынок по цене $599 и быстро завоевал популярность.

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