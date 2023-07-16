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Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
Это заставляет задуматься о возможном нераскрытом потенциале графики Intel Arc.

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Видеокарты Intel Arc зарекомендовали себя далеко не с самой худшей стороны, и их производительность продолжает расти благодаря усовершенствованному программному обеспечению. Однако некоторые игры раскрывают скрытый потенциал адаптеров Intel. Одной из таких игр является недавно вышедшая Jagged Alliance 3.

Тесты, проведенные Computerbase, показали, что Arc A770 значительно превосходит своих конкурентов именно в этой игре. Если в целом Radeon RX 6600 XT является прямым конкурентом и немного уступает RTX 3060 Ti, то в Jagged Alliance 3 адаптер Intel демонстрирует гораздо большую мощность.

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Примечательно, что в разрешении Full HD Arc A770 показывает заметное 16%-е преимущество над RTX 3060 Ti и лишь на 7% отстает от RX 6800 XT. По сути, производительность видеокарты соответствует уровню RX 6800 или RTX 3070 Ti. Даже при разрешении 1440p результаты остаются на прежнем уровне, если не чуть лучше.

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Стоит отметить, что цена Arc A770 в Европе в настоящее время составляет около 300 евро, что ставит ее в один ряд с новой RTX 4060. 

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#intel #видеокарты #arc alchemist #arc a770 #видеокарты intel #rtx 3070 ti #видеокарты alchemist
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Сейчас обсуждают

MinerETh
17:57
Причём тут стресс-тест и игры? В стресс-тесте скушает в районе 300-350ватт, может скушать. Мне лично пох, у меня вода и температуры ниже 90 градусов. В играх 80-120 ватт в 4к в среднем.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Джон Ренбо
17:54
DLSS 3 действительно впечатляет. Количеством ошибок в рендеринге.
Radeon RX 7800 XT и 7700 XT можно не ждать — значимых изменений со времен RX 6000 практически нет
Китя.
17:49
Еще есть тест OCCT там есть Rower нажми и увидишь сколько кушает твой ПК на максимальной нагрузке. ваттметр тебя порадует.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
kitava
17:47
450 млн там. Завысили в 2 раза)
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MinerETh
17:44
13900к
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Китя.
17:44
а проц какой.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
MinerETh
17:42
Хорошо, я всё сделаю как надо. В киберпанке примерно 350ватт скушает, по моим подсчётам должно в 520-550 ватт всё уложится. Как проверю, отпишу.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Китя.
17:39
Только на максимальных в Cyberpunk2077 без всякий мыл чистый натив в 4К и когда увидишь 22фпс карты высерет всю мощь и потом сделай замер ок.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
MinerETh
17:38
Хорошо, по просьбам трудящихся сделаю.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Китя.
17:36
Еще раз в простое мой ПК 100вт в играх на максимальных настройках 550вт. тебе надо игру Cyberpunk2077 запустить на максималках как жарево от ПК попрет сделай замер.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
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