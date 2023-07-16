Это заставляет задуматься о возможном нераскрытом потенциале графики Intel Arc.

Видеокарты Intel Arc зарекомендовали себя далеко не с самой худшей стороны, и их производительность продолжает расти благодаря усовершенствованному программному обеспечению. Однако некоторые игры раскрывают скрытый потенциал адаптеров Intel. Одной из таких игр является недавно вышедшая Jagged Alliance 3.

Тесты, проведенные Computerbase, показали, что Arc A770 значительно превосходит своих конкурентов именно в этой игре. Если в целом Radeon RX 6600 XT является прямым конкурентом и немного уступает RTX 3060 Ti, то в Jagged Alliance 3 адаптер Intel демонстрирует гораздо большую мощность.

реклама

Примечательно, что в разрешении Full HD Arc A770 показывает заметное 16%-е преимущество над RTX 3060 Ti и лишь на 7% отстает от RX 6800 XT. По сути, производительность видеокарты соответствует уровню RX 6800 или RTX 3070 Ti. Даже при разрешении 1440p результаты остаются на прежнем уровне, если не чуть лучше.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Стоит отметить, что цена Arc A770 в Европе в настоящее время составляет около 300 евро, что ставит ее в один ряд с новой RTX 4060.