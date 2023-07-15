Она не получит разгона и RGB-подсветки.

Компания Lenovo придерживается минималистского подхода при выпуске новых моделей линейки GeForce RTX 4000. Недавно представленная RTX 4060 полностью придерживается этой философии благодаря компактному форм-фактору Mini-ITX. В отличие от своих аналогов, эта карта имеет обтекаемый дизайн с одним вентилятором, лишена броской RGB-подсветки и задней панели. Отличительной особенностью является отсутствие возможности разгона.

Ещё одной примечательной особенностью RTX 4060 является расположение 8-контактного разъема питания на задней панели карты, что часто встречается в GPU для рабочих станций. Такое продуманное расположение улучшает кабельную разводку и способствует созданию аккуратного внешнего вида карты.

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Важно отметить, что Lenovo не продает отдельные видеокарты напрямую. RTX 4060 можно получить только при покупке готовой системы. Компания Lenovo интегрировала эту видеокарту в свой новейший игровой ПК IdeaCenter GeekPro 2023. В данной системе используются новейшие процессоры Intel 13-го поколения Core i3-13400F или Core i7-13700F из серии Raptor Lake, а также память DDR4-3200 и твердотельные накопители PCIe Gen4 емкостью 1Tb.

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Система GeekPro уже доступна для предварительного заказа, ее розничная цена составляет 6399 юаней ($896). Начало поставок запланировано на 25 июля. Стоит отметить, что в настоящее время система представлена исключительно на китайской платформе электронной коммерции, что оставляет неопределенность в отношении планов Lenovo по выпуску ПК на мировом рынке.