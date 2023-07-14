До этого рекордом считалась частота 4095 МГц.

GeForce RTX 4090 – это мощнейшая видеокарта нашего времени, по производительности превосходящая все другие 3D-карты, представленные на рынке. По сравнению с RTX 3090, она отличается меньшим энергопотреблением и при этом демонстрирует потрясающий потенциал для разгона. Недавно был установлен новый рекорд частоты GPU – 4095 МГц, что свидетельствует об исключительных возможностях карты.

Изначально рекорд принадлежал известному оверклокеру Splave, разогнавшему свою ASUS RTX 4090 ROG Matrix до впечатляющих 4 ГГц. Однако его сопернику, Cens, использующему адаптер Colorful iGame LAB, удалось на время превзойти его. Вчера энтузиасту с ником Splave удалось добиться ещё более значительного успеха: он разогнал частоту ядра своей карты RTX 4090 до поразительных 4230 МГц. Это достижение представляет собой 68%-й прирост по сравнению с эталонной частотой RTX 4090.

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Важно отметить, что такой экстремальный разгон достигается за счет использования жидкого азота. При работе на столь высоких частотах карта может столкнуться с проблемами стабильности при выполнении 3D-операций.

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Даже в режиме простоя видеокарта на таких частотах потребляет около 300W.