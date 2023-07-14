В неё войдут три разные по стоимости видеокарты.

Компания ASUS недавно обратила внимание на грядущее появление модели NVIDIA RTX 4060 Ti 16Gb, дебют которой состоится на следующей неделе. Эта видеокарта открывает большие перспективы для создания контента, поскольку увеличенный объем памяти вдвое превосходит существующие на рынке предложения и дает дополнительные преимущества в играх.

Следуя по стопам серий PROART RTX 4080 и RTX 4070, модели RTX 4060 Ti отличаются элегантным дизайном, в котором умело сочетаются производительность и визуальная привлекательность. Несмотря на то, что на первый взгляд они кажутся излишне мощными для потребления 160W, эти карты имеют 2,5-слотовый дизайн и три осевых вентилятора. Примечательно, что ASUS интегрировала технологию 0dB, благодаря которой вентиляторы остаются неактивными до тех пор, пока температура GPU не достигнет порога в 55 градусов Цельсия. Таким образом, пользователи могут наслаждаться тишиной в периоды простоя или незначительной нагрузки.

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ASUS показала три варианта карты RTX 4060 Ti PROART, каждый из которых отличается разной тактовой частотой:

PROART: 2565 МГц/2535 МГц (разгон/стандарт)

PROART Advanced Edition: 2580 МГц/2550 МГц (разгон/стандарт)

PROART OC Edition: 2685 МГц/2655 МГц (разгон/стандарт)