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NVIDIA планирует ограничить производство A800 и сосредоточиться на китайской версии H800
Второй процессор, очевидно, приносит больше прибыли.

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По имеющимся данным, NVIDIA планирует значительно сократить поставки своего графического процессора A800 AI. Цель этого шага – увеличить продажи более продвинутого графического процессора H800, специально разработанного для китайского региона.

Таким образом, несмотря на санкции США, графические процессоры NVIDIA будут играть ключевую роль в сохранении присутствия компании в китайской индустрии искусственного интеллекта.

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Ранее сообщалось о резком росте цен на графические процессоры А800 в связи со слухами о возможном запрете их продаж. Это вызвало волну паники на китайских рынках, в результате чего цена была установлена на уровне 110 000 юаней или $15 211, что на 10 000 юаней выше начальной стоимости. Последняя информация говорит, что NVIDIA намерена сократить объемы производства графических процессоров A800, чтобы стимулировать продажи дорогостоящего китайского варианта H800 AI.

Хотя точные мотивы такой стратегии пока не выяснены, можно предположить, что NVIDIA стремится вызвать больший интерес к графическому процессору H800 на китайском рынке и увеличить продажи. С ценой в 250 000 юаней H800 занимает более высокий ценовой сегмент. В конечном счете, этот шаг должен принести компании большую прибыль за счет создания искусственного дефицита на ускоритель A800, который уже сейчас пользуется беспрецедентным спросом.

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По сравнению со своим международным аналогом, H800 отстает по скорости передачи данных и времени обучения. Тем не менее, он остается самым высококлассным предложением китайской индустрии ИИ. 

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#nvidia #китай #графические процессоры #a800 #h800
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