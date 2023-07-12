Любая доступная карта стоит на $100 дороже.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Как известно, видеокарта GeForce RTX 4080 предлагает впечатляющую производительность, хотя и по довольно высокой цене. Компания B&H недавно выставила MSI GeForce RTX 4080 16Gb Ventus 3Х OC на продажу по цене $999 в прямой конкуренции с Amazon Prime Day. Это соответствует предыдущей минимальной цене, превышающей предложенную производителем розничную стоимость на $200. Фактически, это примерно на $100 дешевле, чем любая другая доступная на данный момент карта RTX 4080.

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Технические характеристики этой модели вполне стандартны: 16Gb VRAM GDDR6X и тактовая частота ускорения 2 550 МГц, что немного выше, чем у NVIDIA Founders Edition. Благодаря ядрам RT третьего поколения для трассировки лучей и поддержке DLSS 3 для повышения производительности за счет тензорных ядер, карта обеспечивает достойную скорость и эффективность.

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Стоит отметить, что это серьезная 3,5-слотовая карта с вытянутым дизайном и тремя вентиляторами, поэтому наличие достаточного пространства в корпусе для нее крайне важно. Она использует разъем 12VHPWR и потребляет 320W, что требует установки мощного блока питания.