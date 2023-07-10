В настоящее время компания NVIDIA разрабатывает новый разъем питания 12V-2×6, а также включает модифицированный 12VHPWR в некоторые видеокарты Founders Edition. Однако недавно появилось инновационное решение, обеспечивающее дополнительный уровень защиты для тех, кто использует старый 12VHPWR. Энтузиаст под псевдонимом mamolengo разработал программу на форуме Reddit: она позволяет пользователям отслеживать температуру разъема и при необходимости принимать соответствующие меры для понижения градусов.
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Естественно, ни одна программа не может точно измерить температуру без датчика, поэтому людям, заинтересованным в реализации этого подхода, необходимо приобрести датчик температуры, который обычно можно купить примерно за $10. К счастью, многие материнские платы поставляются с разъемом, предназначенным для подключения таких датчиков, что упрощает процесс установки.
Разработанное энтузиастами программное обеспечение эффективно считывает данные с датчика и позволяет программировать пользовательские действия, основанные на температуре разъема. Например, пользователи могут запрограммировать приложение на снижение предельной мощности видеокарты, тем самым уменьшая нагрузку на разъем. Также можно запрограммировать завершение работы определенного приложения или игры, или даже инициировать полное выключение системы.
Хотя нельзя гарантировать, что это решение обеспечит полноценную защиту от плавления, оно служит достойной и экономичной альтернативой, особенно для владельцев RTX 4090.