Производительность вряд ли увеличится более чем на 7%.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Уже некоторое время NVIDIA готовится к скорому запуску своей новой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16Gb по цене от $499.

реклама

Когда GeForce RTX 4060 Ti 16Gb выйдет в продажу, она может оказаться не самым лучшим решением для своей производительности благодаря цене в $499, которая на $100 выше по сравнению с 8Gb-й моделью. Сообщается, что ASUS планирует представить свою собственную версию видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16Gb под названием ROG STRIX, которая будет стоить на $150 дороже предлагаемой розничной цены.

Компания ASUS недавно объявила о своих планах предложить вариант ROG STRIX OC. В то время как 8Gb-я версия ROG STRIX почти соответствует MSRP 16Gb-й RTX 4060 Ti, стоимость варианта ROG STRIX от ASUS на 16Gb просто ошеломляет. Как утверждает ITHome, компания намерена взимать за карту 4699 юаней, что эквивалентно $650.

рекомендации В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В обзоре TechpowerUP карта ROG STRIX RTX 4060 Ti 8Gb, напомним, продемонстрировала лишь 4-5% прирост производительности, а большой кулер с 2,5 слотами и тремя вентиляторами позволил снизить температуру на мизерные 3,5 градуса по сравнению с конкурирующими картами с двумя вентиляторами.