Уже некоторое время NVIDIA готовится к скорому запуску своей новой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16Gb по цене от $499.
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Когда GeForce RTX 4060 Ti 16Gb выйдет в продажу, она может оказаться не самым лучшим решением для своей производительности благодаря цене в $499, которая на $100 выше по сравнению с 8Gb-й моделью. Сообщается, что ASUS планирует представить свою собственную версию видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16Gb под названием ROG STRIX, которая будет стоить на $150 дороже предлагаемой розничной цены.
Компания ASUS недавно объявила о своих планах предложить вариант ROG STRIX OC. В то время как 8Gb-я версия ROG STRIX почти соответствует MSRP 16Gb-й RTX 4060 Ti, стоимость варианта ROG STRIX от ASUS на 16Gb просто ошеломляет. Как утверждает ITHome, компания намерена взимать за карту 4699 юаней, что эквивалентно $650.
В обзоре TechpowerUP карта ROG STRIX RTX 4060 Ti 8Gb, напомним, продемонстрировала лишь 4-5% прирост производительности, а большой кулер с 2,5 слотами и тремя вентиляторами позволил снизить температуру на мизерные 3,5 градуса по сравнению с конкурирующими картами с двумя вентиляторами.