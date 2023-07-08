Контрабандист обернул товар вокруг талии.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Контрабанда компьютерного оборудования достигла беспрецедентного уровня, и последние сообщения китайских таможенных органов свидетельствуют об очередном инциденте с участием человека, пытавшегося незаконно провезти в Китай твердотельные накопители M.2 общей стоимостью $32 000.

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Уже неоднократно отмечались случаи использования инновационных методов, применяемых частными лицами для незаконной транспортировки аппаратного оборудования для ПК. Одним из ярких примеров была женщина, которая пыталась провезти процессоры Alder Lake, спрятанные в протезе живота. На этот раз, по данным китайской таможни, во время путешествия по Китаю был задержан мужчина, который вызвал подозрение своим необычным внешним видом – он был одет в свободное пальто и демонстрировал аномальную выпуклость на талии, что вызвало тщательный досмотр со стороны таможенников.

В ходе расследования было обнаружено, что этот человек скрывал множество твердотельных накопителей M.2, в общей сложности около 450 штук. Эти предметы были спрятаны путем обертывания их вокруг талии и живота контрабандиста с помощью пластиковой пленки. Хотя конкретные сведения о контрабандных продуктах скудны, их общая стоимость оценивается примерно в 258 000 гонконгских долларов, что эквивалентно 32 984 долларам США.

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Подобные инциденты становятся все более частыми, и существуют различные мотивы, стоящие за незаконной транспортировкой аппаратных средств ПК. Одной из основных причин является обход местных законов о налогообложении, что позволяет контрабандистам максимизировать свою прибыль за счет продажи незаконно ввезенных товаров. По данным таможенной службы Китая, совокупная стоимость контрабанды аппаратного обеспечения за последние два года достигла поразительной суммы в $4 млн.