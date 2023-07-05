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За неделю RTX 4060 в Европе подешевели на 6%
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Недавно представленный графический процессор RTX 4060 не произвел неизгладимого впечатления на геймеров, подтвердив предыдущие прогнозы. Эта тенденция особенно заметна в Европе, где геймеры по-прежнему не впечатлены его предложениями. В попытке противостоять вялому спросу розничные продавцы по всему континенту быстро прибегли к предложению скидок на пользовательские карты RTX 4060.

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Лидером стал немецкий ритейлер Mindfactory, который в настоящее время предлагает RTX 4060 по самой низкой цене – 310 евро. Французский поставщик Hardware.fr также последовал этому примеру, представив ту же модель MSI Ventus 2X за 309 евро с применением соответствующих купонов. Такое снижение цен означает значительное удешевление на 6% всего за шесть прошедших дней.

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13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Модель MSI Ventus 2X относится к категории карт MSRP, которые были первоначально представлены по цене €329 всего неделю назад. Однако, похоже, что розничные продавцы столкнулись с трудностями в привлечении интереса к картам при стартовой цене. Следовательно, они были вынуждены снизить цены в надежде быстро простимулировать спрос и привлечь большее число покупателей.

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