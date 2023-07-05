Он может рассеивать до 800W мощности.

Недавно в интернете появилась ультрасовременная система охлаждения для прототипа видеокарты серии RTX 4000 с ошеломляющей ценой в $120 000. Отличительный кулер с надписью "RTX 4090" привлек внимание, т.к. пользователи приняли его за потенциальный дизайн RTX 4090 Ti, обладающий впечатляющей конфигурацией с четырьмя слотами и, похоже, находящийся на стадии прототипа. Хотя на кулере стоит заметный штамп "RTX 4090", существует множество предположений, что он может быть адаптирован для других дизайнов. Примечательно, что продавец предлагает только кулер, без печатной платы.

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Как утверждается, кулер выставлен на аукцион на китайской торговой площадке Goofish, а продавец использует псевдоним Hayaka. В настоящее время цена составляет 888 888 юаней, что эквивалентно чуть более $120 000. Однако не исключено, что цена может вырасти еще больше, если появятся несколько заинтересованных покупателей. Для подтверждения подлинности продавец поделился несколькими изображениями кулера в Twitter, развеяв все сомнения в том, что это подделка.

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Согласно более ранним слухам, этот конкретный кулер якобы предназначен для GeForce RTX 4090 Ti на архитектуре Ada Lovelace. Наиболее заметное отклонение от текущих карт RTX 4000 Founders Edition заключается в значительной ширине кулера, занимающего четыре слота PCIe. Эта уникальная особенность позволяет кулеру справляться со значительной тепловой нагрузкой в 800W, предположительно, за счет скрытого третьего вентилятора в кожухе.