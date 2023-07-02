Китайские потребители скоро столкнутся с повышением цен на графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4000, в основном из-за колебаний валютного курса. Согласно сообщениям на китайских форумах Board Channel, цены на видеокарты среднего и высокого класса этой серии, включая RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080 и RTX 4090, вырастут примерно на 3-5% с июля.
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Повышение цен объясняется изменением валютных курсов, что побудило NVIDIA уведомить своих партнеров по производству плат о необходимости соответствующей корректировки цен. Новые цены вступят в силу в этом месяце и, похоже, что некоторые карты уже продаются выше рекомендованных розничных цен.
Например, GeForce RTX 4060, которая изначально была доступна с MSRP в 2399 юаней, теперь продается за 2499 юаней, что отражает повышение на 4%. Если модели более высокого класса, такие как GeForce RTX 4090, подорожают на 4%, то цена MSRP в 12999 юаней вырастет до 13599 юаней, что составляет почти $100.
Это повышение цен касается исключительно видеокарт серии GeForce RTX 4000, что еще больше усугубляет и без того слабые продажи новой линейки NVIDIA, которая не смогла привлечь ожидаемую аудиторию.