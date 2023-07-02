Виноват нестабильный валютный курс.

-25% на iPhone SE 2022 = за копейки, надо брать

-25% на iPhone SE 2022 = за копейки, надо брать

Китайские потребители скоро столкнутся с повышением цен на графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4000, в основном из-за колебаний валютного курса. Согласно сообщениям на китайских форумах Board Channel, цены на видеокарты среднего и высокого класса этой серии, включая RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080 и RTX 4090, вырастут примерно на 3-5% с июля.

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Повышение цен объясняется изменением валютных курсов, что побудило NVIDIA уведомить своих партнеров по производству плат о необходимости соответствующей корректировки цен. Новые цены вступят в силу в этом месяце и, похоже, что некоторые карты уже продаются выше рекомендованных розничных цен.

Например, GeForce RTX 4060, которая изначально была доступна с MSRP в 2399 юаней, теперь продается за 2499 юаней, что отражает повышение на 4%. Если модели более высокого класса, такие как GeForce RTX 4090, подорожают на 4%, то цена MSRP в 12999 юаней вырастет до 13599 юаней, что составляет почти $100.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде В два раза упала цена Vivo Y35 -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Это повышение цен касается исключительно видеокарт серии GeForce RTX 4000, что еще больше усугубляет и без того слабые продажи новой линейки NVIDIA, которая не смогла привлечь ожидаемую аудиторию.