Некоторые рецензенты уже провели тесты новой видеокарты NVIDIA RTX 4060, но они не могут поделиться своими результатами до официального снятия эмбарго 28 июня. К счастью, западным изданиям удалось получить несколько оценок от этих рецензентов, что дает нам представление о том, что будет представлять собой RTX 4060.
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Важно отметить, что RTX 4060 – это первая настольная видеокарта с графическим процессором AD107. Однако это не первая модель со 128-битной шиной памяти и интерфейсом PCIe Express 4.0 8x. Эти факторы, наряду с объемом памяти, играют важную роль при выборе современного GPU. По словам NVIDIA, RTX 4060 предназначена для игр в разрешении 1080p, поэтому геймерам с мониторами 1440p стоит обратить внимание на более старые GPU с большим объемом памяти.
GeForce RTX 4060 против RTX 3060 12Gb против RTX 3060 8Gb
Разница в скорости: +16.6%/+58.4%
Port Royal: +17.2%/+30.7%
TimeSpy:
- Performance: +30.3%/+55.3%
- Extreme: +32,7%/61,1%
FireStrike:
- Performance: 19,8%/38%
- Extreme: 23,41/41,8%
- Ultra: 19,4%/50%
В среднем, по прогнозам, RTX 4060 будет на 22,8% быстрее RTX 3060 12Gb в тестах 3DMark и на 47,9% быстрее 8GB варианта. Хотя было бы разумно сравнивать RTX 4060 исключительно с его 8Gb предшественником, NVIDIA решила использовать и более мощную модель в своем официальном сравнении, что заслуживает похвалы.