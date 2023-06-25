Релиз ожидается через несколько дней.

Некоторые рецензенты уже провели тесты новой видеокарты NVIDIA RTX 4060, но они не могут поделиться своими результатами до официального снятия эмбарго 28 июня. К счастью, западным изданиям удалось получить несколько оценок от этих рецензентов, что дает нам представление о том, что будет представлять собой RTX 4060.

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Важно отметить, что RTX 4060 – это первая настольная видеокарта с графическим процессором AD107. Однако это не первая модель со 128-битной шиной памяти и интерфейсом PCIe Express 4.0 8x. Эти факторы, наряду с объемом памяти, играют важную роль при выборе современного GPU. По словам NVIDIA, RTX 4060 предназначена для игр в разрешении 1080p, поэтому геймерам с мониторами 1440p стоит обратить внимание на более старые GPU с большим объемом памяти.

GeForce RTX 4060 против RTX 3060 12Gb против RTX 3060 8Gb

Разница в скорости: +16.6%/+58.4%

Port Royal: +17.2%/+30.7%

TimeSpy:

Performance: +30.3%/+55.3%

Extreme: +32,7%/61,1%

FireStrike:

Performance: 19,8%/38%

Extreme: 23,41/41,8%

Ultra: 19,4%/50%

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В среднем, по прогнозам, RTX 4060 будет на 22,8% быстрее RTX 3060 12Gb в тестах 3DMark и на 47,9% быстрее 8GB варианта. Хотя было бы разумно сравнивать RTX 4060 исключительно с его 8Gb предшественником, NVIDIA решила использовать и более мощную модель в своем официальном сравнении, что заслуживает похвалы.