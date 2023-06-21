Разработчики эмулятора Yuzu недавно выразили свое недовольство NVIDIA, критикуя компанию за значительное понижение возможностей графического процессора GeForce RTX 4060 Ti.
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Выпуск GeForce RTX 4060 Ti получил смешанные отзывы в прошлом месяце. В то время как некоторые рецензенты сочли видеокарту достаточно доступной по цене с такими передовыми функциями, как DLSS 3, более быстрая трассировка лучей, расширенная поддержка стримеров и создателей контента, а также мощный движок ИИ в эффективном дизайне, другие посчитали чип слишком слабым по сравнению со старшими моделями.
Разработчики Yuzu разделяют это мнение, утверждая, что GeForce RTX 4060 Ti – это большой шаг назад по сравнению с более старой GeForce RTX 3060 Ti. Они подчеркивают, что конфигурация памяти, выбранная NVIDIA, является некачественной, что приводит к неоптимальному опыту при запуске эмулируемых игр.
По словам разработчиков, использование GeForce RTX 4060 Ti для эмуляции Switch приводит к снижению производительности по сравнению с RTX 3060 Ti из-за узкой 128-битной шины. Это означает, что у пользователей остается два варианта: либо использовать старые карты Ampere, либо перейти на более дорогие GPU серии GeForce RTX 4000, что соответствует первоначальным намерениям NVIDIA в отношении моделей RTX 4090 и RTX 4080.
Всё это стало большим разочарованием для геймеров, которые возлагали большие надежды на NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и ожидали получить удовольствие от эмулированных игр. Хотя у NVIDIA, вероятно, были веские причины для выбора текущей конфигурации памяти, которая может подойти для игр 1080p, 128-битная шина для карты за $400 кажется недостаточной.