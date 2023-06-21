Единственный выход для геймеров – покупка RTX 3060 Ti.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Разработчики эмулятора Yuzu недавно выразили свое недовольство NVIDIA, критикуя компанию за значительное понижение возможностей графического процессора GeForce RTX 4060 Ti.

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Выпуск GeForce RTX 4060 Ti получил смешанные отзывы в прошлом месяце. В то время как некоторые рецензенты сочли видеокарту достаточно доступной по цене с такими передовыми функциями, как DLSS 3, более быстрая трассировка лучей, расширенная поддержка стримеров и создателей контента, а также мощный движок ИИ в эффективном дизайне, другие посчитали чип слишком слабым по сравнению со старшими моделями.

Разработчики Yuzu разделяют это мнение, утверждая, что GeForce RTX 4060 Ti – это большой шаг назад по сравнению с более старой GeForce RTX 3060 Ti. Они подчеркивают, что конфигурация памяти, выбранная NVIDIA, является некачественной, что приводит к неоптимальному опыту при запуске эмулируемых игр.

По словам разработчиков, использование GeForce RTX 4060 Ti для эмуляции Switch приводит к снижению производительности по сравнению с RTX 3060 Ti из-за узкой 128-битной шины. Это означает, что у пользователей остается два варианта: либо использовать старые карты Ampere, либо перейти на более дорогие GPU серии GeForce RTX 4000, что соответствует первоначальным намерениям NVIDIA в отношении моделей RTX 4090 и RTX 4080.

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Всё это стало большим разочарованием для геймеров, которые возлагали большие надежды на NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и ожидали получить удовольствие от эмулированных игр. Хотя у NVIDIA, вероятно, были веские причины для выбора текущей конфигурации памяти, которая может подойти для игр 1080p, 128-битная шина для карты за $400 кажется недостаточной.