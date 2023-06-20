Серверная видеокарта NVIDIA H100 оснащена модифицированным GPU GH100 с впечатляющим количеством ядер CUDA – 14 592. Карта использует мощь 80Gb памяти HBM3, подключенной к 5120-битной шине памяти (состоящей из пяти комплектов HBM, каждый из которых связан с 1024-битной шиной). Таким образом, максимальная пропускная способность этого GPU составляет 2 ТБ/с. Стоит отметить, что PCIe версия H100 является одним из первых графических процессоров NVIDIA, использующих современный интерфейс PCI Express 5.0, что не характерно для игровой серии.
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Важным аспектом является то, что модель H100 PCIe не оснащена собственным вентилятором. Как сообщают СМИ, ютубер из Китая изобретательно добавил к данной видеокарте изготовленный на заказ кулер, успешно справившись с потреблением в 350W.
Использование H100 в обычной игровой системе требует некоторых корректировок. Основная проблема заключается в отсутствии какого-либо выхода на дисплей. Таким образом, требуется дополнительная видеокарта. Кроме того, важно отметить, что карты для центров обработки данных функционируют иначе, чем гейминговые модели, которые оптимизированы для потоковой передачи игр. Однако существует метод, позволяющий обмануть систему и распознать эти карты как гейминговые, что позволяет использовать функции GPU и даже включить поддержку трассировки лучей.
Хотя H100 способна запускать игры, ее производительность не соответствует ожиданиям. Система с трудом активирует режим повышенной мощности для H100, в результате чего энергопотребление составляет менее 100W, а производительность соответствует игровым GPU начального уровня, таким как серия GTX 16. Иногда мощнее оказывается даже интегрированная графика Radeon 610M.