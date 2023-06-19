В 4-м сезоне его заменит Лиам Хемсворт.

В выходные в Бразилии прошла феерия предварительных показов и праздников "Tudum" от Netflix. Восторженные поклонники собрались в предвкушении, чтобы мельком увидеть любимых звезд из таких популярных сериалов, как "Бриджертон", "Аватар: Последний маг воздуха", "FUBAR" и "Ведьмак", которые любезно поделились информацией о своих предстоящих сериях. Актеры "Ведьмака", включая Генри Кавилла, Фрею Аллан, Аню Чалотру и Джои Бэти, завлекали зрителей намеками на долгожданный третий сезон, при этом игриво признавая наличие пресловутого "слона в комнате".

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Джои Бэти, изображающий Лютика, с легким юмором заметил: "Полагаю, пришло время обратиться к Генри", прежде чем ответить, как Кавиллу пришлось участвовать в съемках последнего сезона. В своем искреннем ответе Кавилл переключил внимание с себя на своих коллег, выразив глубокую благодарность за их исключительный вклад в персонажей. Под громкие аплодисменты Кавилл подчеркнул их способность придать этим ролям глубину и сложность, уберечь их от чрезмерного упрощения. Их преданность и скрупулезность были очевидны, что превратило совместную работу в абсолютное удовольствие. Он попрощался со своими коллегами по актерскому составу, признавшись, как сильно он будет скучать по ним.

В ответном жесте Бэти выразил благодарность Кавиллу за его невероятное влияние на "Ведьмака" на протяжении трех сезонов, признавшись в любви и в том, какую пустоту оставит его уход. Не останавливаясь на данных грустных темах, внимание быстро сместилось, когда был показан захватывающий клип из 3-го сезона, который захватил всех зрителей, прежде чем они смогли углубиться в дальнейшие рассуждения. Эксклюзивная сцена длительностью две с половиной минуты показала напряженную встречу Цири и мага со шрамом Риенса, которого теперь изображает Сэм Вульф, которая быстро переросла в неистовую битву с участием множества персонажей. Схватка была отмечена непрекращающимися ударами и пульсирующим действием.

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3 сезон "Ведьмака" выйдет в двух частях: премьера первой половины состоится 29 июня, а второй – месяцем позже, 27 июля. В четвертом сезоне Лиам Хемсворт возьмет на себя роль Геральта, приняв эстафету от Кавилла.