На этот раз кабель сгорел со стороны блока питания.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Примерно через шесть месяцев после последних сообщений о плавлении разъемов 12VHPWR появились новая информация от пользователей о плавлении разъема питания RTX 4090, как выяснил Tom's Hardware. За последние несколько дней появилось три сообщения об этой конкретной проблеме. Пока неясно, расследует ли NVIDIA данные сообщения и в каком объеме.

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В двух из трех случаев, как оказалось, было разрушено соединение питания RTX 4090, отличающееся 16-контактным разъемом 12VHPWR. Интересно, что в третьем случае, похоже, расплавилось соединение этого кабеля со стороны БП (порт PCIe 5.0). Ранее такого не наблюдалось.

Оценить первопричину подобных инцидентов только по сообщениям Reddit может быть непросто. В ноябре 2022 года компания NVIDIA в своем блоге указала на важность обеспечения надежного подключения кабеля к RTX 4090, где разъем должен быть полностью зафиксирован, а все контакты правильно вставлены. Любые ошибки соединения могут привести к короткому замыканию. Из-за жестких кабелей, поставляемых в комплекте с графическими процессорами, иногда возникали трудности с подключением разъема к портам под определенным углом. В результате на рынке появились специализированные удлинительные кабели с углом 90 градусов.

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Очередное сообщение опубликовал вчера пользователь, столкнувшийся с расплавленным разъемом 12VHPWR, причем опять же со стороны блока питания. Это примечательно, поскольку до сих пор почти всегда страдал разъем со стороны видеокарты. Блок питания использовался следующей модели: be quiet! Dark Power 13 1,000W PSU.