Вчера были представлены два свежих текстурных пакета 8K для игры The Witcher 3, которые значительно улучшают внешний вид двух главных персонажей.
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Последние текстурные пакеты, созданные компанией Instanity, разработчиком, известным своими впечатляющими текстурными модами 8K для различных игр, представляют первоклассные текстуры высокого разрешения для Геральта и Йеннефер. Чтобы получить эти пакеты, их нужно загрузить с сайта Nexus Mods.
Несмотря на свой возраст, The Witcher 3 получил омолаживающий импульс в прошлом году благодаря обновлению нового поколения от CD Projekt Red. В этом обновлении появилась поддержка трассировки лучей на консолях текущего поколения и ПК, а также множество улучшений качества и геймплея. После выхода данного обновления модеры усердно работали, создавая многочисленные моды, оптимизирующие производительность, улучшающие визуальное оформление и устраняющие остающиеся проблемы. Одним из самых заметных проектов является HD Reworked Project NextGen Edition.
Сообщается, что в моде "8k Improved Yennefer" также сделан маленький акцент на точности и резкости отражений и теней рядом с персонажем. Полностью оценить проделанную работу можно с улучшенным глобальным освещением и трассировкой лучей.