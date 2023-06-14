AMD Radeon RX 6600 в настоящее время продается со значительной уценкой на Newegg, представляя отличную возможность для геймеров, которые желают сэкономить.
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Магазин предлагает видеокарту Radeon RX 6600 8Gb по цене от $199. Используя промо-код сайта, пользователи могут снизить стоимость еще на $20, в результате чего конечная цена составит $179. Речь в данном случае идет о доступном варианте ASRock Challenger.
Ожидаемое снижение цен на серию Radeon RX 6600 не было ни для кого удивительным, учитывая аналогичные скидки, наблюдаемые в других регионах, включая Европу. На корректировку цен могли повлиять различные факторы, например, недавнее снижение цен на конкурирующую серию GeForce RTX 3060. Кроме того, причиной мог стать приближающийся выпуск GPU RTX 4060.
Стоит отметить, что жесткую конкуренцию AMD составляет чип Arc A750 от Intel, который в США продается в розницу за $200. В последнее время Intel сосредоточилась на повышении производительности своей линейки Arc, предоставив широкую поддержку драйверов для технологии ИИ XeSS. Поскольку в ценовом диапазоне $150-$200 доступно несколько вариантов, снижение цены на RX 6600 может послужить стратегией привлечения потребителей.
Что касается технических характеристик, RX 6600 оснащена графическим процессором Navi 23 XL с 28 вычислительными блоками или 1792 потоковыми процессорами. Карта также может похвастаться 32Mb Infinity Cache и поддерживает до 8Gb памяти GDDR6 благодаря комплексному интерфейсу 128-битной шины. Работая на тактовой частоте игрового ядра 2044 МГц, RX 6600 обеспечивает вычислительную производительность около 9 TFLOPs.