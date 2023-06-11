Как сообщается, NVIDIA перенесла выпуск видеокарты GeForce RTX 4060 8Gb раньше первоначального графика.
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Изначально розничные продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb были запланированы на июль, одновременно с запуском варианта GeForce RTX 4060 Ti 16Gb. Однако теперь NVIDIA пересмотрела свои планы и намерена выпустить видеокарту раньше.
Информация поступила от авторитетного инсайдера под ником MEGAsizeGPU, который имеет богатый опыт утечек. Согласно его источникам, теперь ожидается, что видеокарта появится на рынке к концу июня. Эта новость, безусловно, является приятным событием для геймеров, которые с нетерпением ждут возможности приобрести GPU нового поколения по доступной цене.
Предполагается, что розничная стоимость GeForce RTX 4060 составит $299, что делает ее дешевле, чем ее предшественница, RTX 3060, стартовая MSRP которой составляла $329. Из-за сбоев в цепочке поставок, вызванных COVID-19 и всплеском криптовалют, RTX 3060 практически не была доступна по запланированной цене. Фактически она продавалась почти за $500, и достать ее было крайне сложно.
Ожидается, что GeForce RTX 4060 будет использовать графический процессор AD107-400-A1. Чип будет оснащен 3072 ядрами CUDA и 8Gb памяти GDDR6, работающей на скорости 17 Гбит/с через 128-битный интерфейс.