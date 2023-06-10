Известный частоты и примерная стоимость.

Похоже, что компания AMD готова произвести революцию на рынке игровых процессоров начального уровня благодаря предстоящему выпуску Ryzen 5 5600X3D. Надежный источник, известный как инсайдер chi11eddog, сообщил о существовании этого процессора и точно предсказал цены на 65-ваттные чипы Ryzen 7000.

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Ryzen 5 5600X3D, по сообщениям, будет иметь шесть ядер и работать на частоте от 3,3 до 4,4 ГГц. Для сравнения, Ryzen 5 5600X работает на частотах от 3,7 до 4,6 ГГц. Однако на примере Ryzen 7 5800X3D мы узнали, что включение 3D V-Cache значительно повышает игровую производительность. В этом случае Ryzen 5 5600X3D сможет похвастаться эквивалентными 64Mb дополнительной кэш-памяти, что соответствует показателям его более дорогого собрата.

Ryzen 7 5800X3D приобрел огромную популярность после снижения цены и продолжает продаваться исключительно хорошо. Учитывая, что цена Ryzen 5 5600X3D, скорее всего, будет ниже (в настоящее время Ryzen 7 5800X3D продается за $290-$330), его шести ядер будет более чем достаточно для многих игровых энтузиастов. Цена обычного Ryzen 5 5600X составляет $150, что указывает на то, что Ryzen 5 5600X3D, скорее всего, будет продаваться в диапазоне от $200 до $250, преодолевая разрыв между двумя вышеупомянутыми процессорами.

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Следовательно, Ryzen 5 5600X3D способен не только зарекомендовать себя как лучший игровой процессор в своем ценовом диапазоне, но и завоевать преданных поклонников среди пользователей.