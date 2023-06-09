Компания Metax делает ставку на искусственный интеллект.

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Компания Metax, новый конкурент на китайском рынке графических процессоров, представила свой первый GPU XiSi N100, ориентированный на ИИ.

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Графический процессор Metax специально разработан для облачных приложений центров обработки данных. Хотя подробные спецификации XiSi N100 остаются ограниченными, известно, что в нем используется специально разработанный чип MXN100 GPU, который в настоящее время является эксклюзивным для Китая. В нем реализован механизм 1-канального кодирования и 96-канального декодирования, поддерживающий такие видеоформаты, как HEVC. Кроме того, GPU позволяет воспроизводить видео с разрешением 8K.

Представители компании утверждают, что графический процессор готов к крупномасштабному производству и скоро поступит на местные рынки. Он обеспечивает 160 TOPs вычислительной мощности (INT8) и 80 TFLOPs вычислительной мощности FP16, что меркнет по сравнению с NVIDIA A100, который может достичь 1248 TOPs той же вычислительной производительности. GPU поддерживает форматы H.264, AVS2 и AV1.

С точки зрения эстетики GPU демонстрирует минималистичный дизайн. Его гладкий металлический внешний вид подчеркивается фиолетовой полосой, что повышает визуальную привлекательность. Благодаря однослотовому дизайну и полностью пассивному охлаждению Xisi N100 ставит "во главу угла" функциональность.

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В дополнение к GPU, ориентированным на ИИ, компания Metax взяла на себя обязательство выпустить GPU для игровой индустрии к 2025 году.