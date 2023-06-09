Теперь у её мамы на счету только 8 центов.

Известны многочисленные случаи, когда подростки по ошибке тратили значительные суммы денег на мобильные игры через покупки в приложениях, причем без присмотра взрослых. Поскольку популярность мобильных игр продолжает расти, они предоставляют несовершеннолетним возможность без особых усилий предаваться длительным развлечениям, однако такие действия могут иногда даже разрушить семью. В недавнем сообщении СМИ Китая приводится история подростка, который бездумно потратил сбережения своей семьи в размере 64 000 долларов на игровые приложения, оставив родителей практически без средств к существованию.

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Более того, подросток раздавал деньги своим сверстникам, позволяя им также участвовать в игровых сессиях на смартфонах.

По данным Elephant News, мать 13-летней девочки из Китая узнала об образе жизни своего ребенка в конце мая, когда ей позвонил школьный учитель и сообщил о "пристрастии" к платным играм.

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Чтобы потратить все эти деньги, девочка получила доступ к дебетовой карте матери и привязала ее к своему смартфону, но не знала ни об источнике денег, ни о ежедневных расходах. Траты в размере $64 000 проходили в три этапа: $16 800, $30 000 и $17 200.