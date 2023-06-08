Intel и AMD относительно тихо присутствовали на выставке Computex, но было несколько интригующих моментов. Например, был показан новый процессор Xeon с 16 ядрами Performance, работающими на частоте 7,2 ГГц.
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Важно отметить, что современные потребительские процессоры Intel могут предложить только восемь ядер производительности. Однако новые процессоры Sapphire Rapids Xeon от Intel преодолевают этот барьер, обеспечивая 16 мощных производительных ядер. На выставке Computex компания Level1Techs при содействии команды разработчиков ASRock продемонстрировала возможности данной системы. Используя материнскую плату ASRock W790 и 16-ядерную версию новейшего процессора Intel Sapphire Rapids Xeon, они сначала запустили чип на частоте 6,1 ГГц и получили поразительный результат в Cinebench R23 – около 46 000 баллов.
Стоит отметить, что все 16 ядер в чипе Xeon являются производительными, созданными по тем же спецификациям Golden Cove, что и P-ядра, используемые в настольных процессорах 12-го поколения Alder Lake. Для примера, Intel Core i9 13900K со стандартным разгоном обычно набирает около 38 000 баллов в том же тесте.
Чуть позже команде оверклокеров удалось разогнать чип до ошеломляющих 7,2 ГГц. Однако стабильность системы была нарушена, что не позволило им завершить ни один бенчмарк на этой частоте.
В целом весь процессор на частоте 7,2 ГГц потреблял колоссальные 800W, что значительно больше, чем Core i9 13900K.