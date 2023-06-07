В следующем месяце состоится мероприятие Galaxy Unpacked, где, скорее всего, подробно расскажут о новом смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 5. Исходя из имеющейся информации, очевидно, что это предстоящее складное устройство является воплощением безопасности и мощности, что делает его идеальным выбором для технических энтузиастов.
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Galaxy Z Flip 5 становится главным претендентом для тех, кто ищет исключительный флагманский опыт, но при этом не забывает о своем бюджете. Технические характеристики получены от авторитетного источника Yogesh Brar, который ранее уже делился ценными сведениями.
Galaxy Z Flip 5 будет демонстрировать 6,7-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей с плавной частотой обновления 120 Гц. Внутри Galaxy Z Flip 5 будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2. Это та же самая разогнанная версия, которая используется в серии Galaxy S23.
Кроме того, устройство предложит 8Gb оперативной памяти и возможность выбора между 128 и 256Gb встроенной памяти. Задняя камера смартфона состоит из двух 12-мегапиксельных объективов, а скромный аккумулятор емкостью 3 700 мАч питает устройство, поддерживая 25-ваттную скорость зарядки. Galaxy Z Flip 5 будет работать под управлением Android 13 с интерфейсом One UI 5.1. И последнее, но, конечно, не менее важное: ожидаемая цена этого устройства составляет 999 долларов, что делает его более доступной альтернативой по сравнению с Galaxy S23 Ultra от Samsung.