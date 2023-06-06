Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy F54 5G, который является улучшенной версией модели Galaxy A54 5G. Это усовершенствованное устройство может похвастаться улучшенной камерой и более емким аккумулятором. В Индии, где был представлен смартфон, его цена составляет $340.
реклама
Благодаря дисплею Super AMOLED+ с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления в 120 Гц, Galaxy F54 5G обеспечивает захватывающее визуальное восприятие. Устройство работает на чипсете Exynos 1380, а объем памяти составляет 8Gb и 256Gb. Работает смартфон на Android 13 с интерфейсом One UI 5.1. Samsung гарантирует покупателям четыре года обновлений Android и целых пять лет обновлений безопасности.
Набор камер включает 108-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный вторичный сенсор. На передней панели расположена 32-мегапиксельная камера, способная записывать видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду.
Другие примечательные особенности Samsung Galaxy F54 5G включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и стандарт IP67 для защиты от пыли и воды. Устройство питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч, поддерживающего 25W быструю зарядку.