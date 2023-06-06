Это улучшенная версия Galaxy A54 5G.

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy F54 5G, который является улучшенной версией модели Galaxy A54 5G. Это усовершенствованное устройство может похвастаться улучшенной камерой и более емким аккумулятором. В Индии, где был представлен смартфон, его цена составляет $340.

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Благодаря дисплею Super AMOLED+ с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления в 120 Гц, Galaxy F54 5G обеспечивает захватывающее визуальное восприятие. Устройство работает на чипсете Exynos 1380, а объем памяти составляет 8Gb и 256Gb. Работает смартфон на Android 13 с интерфейсом One UI 5.1. Samsung гарантирует покупателям четыре года обновлений Android и целых пять лет обновлений безопасности.

Набор камер включает 108-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный вторичный сенсор. На передней панели расположена 32-мегапиксельная камера, способная записывать видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

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Другие примечательные особенности Samsung Galaxy F54 5G включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и стандарт IP67 для защиты от пыли и воды. Устройство питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч, поддерживающего 25W быструю зарядку.