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Kachka За пост начислено вознаграждение
NVIDIA разыгрывает две уникальные видеокарты RTX 4080 в стиле Diablo IV
Стоимость каждой составляет $1 389.
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Компания NVIDIA в последнее время тесно сотрудничала со студией Blizzard для запуска Diablo IV – четвертой части популярной игровой серии Diablo. Сегодня состоялся официальный дебют игры, сопровождаемый внедрением поддержки масштабирования DLSS 3.0. Эта передовая технология, основанная на Frame Generation, будет работать исключительно на графических процессорах RTX 4000, в то время как апскейлинг DLSS 2.0 будет совместим с предыдущими сериями RTX 3000 и RTX 2000.

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Специально в честь выхода игры NVIDIA устроила аукцион, победители которого смогут забрать фирменную карту последнего поколения RTX 4080 в стиле Diablo IV. Известно о двух вариантах задней панели. Один из них был представлен в официальном блоге NVIDIA, а показанный ниже вариант бэкплейта в настоящее время распространяется в социальных сетях GeForce в Европе. Чтобы принять участие в розыгрыше, геймерам необходимо оставаться на платформах социальных сетей NVIDIA и выразить свою поддержку компании, поставив лайк и оставив комментарий с хэштегом "#DiabloRTX" под объявлениями о розыгрыше.

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Как указано в официальных правилах и условиях, только два счастливчика получат возможность выиграть эти востребованные карты, стоимость каждой из которых оценивается примерно в $1 389. Заявки принимаются до 20 июня, а объявление победителей ожидается до 31 июля.

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