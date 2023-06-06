Всё из-за скромных размеров карты.

Компания Chips and Cheese недавно опубликовала подробную оценку видеокарты AMD Radeon RX 7600, проливающую свет на сильные и слабые стороны чипа с точки зрения его архитектуры. Несмотря на среднюю производительность, у RX 7600 есть заметные положительные стороны. В частности, видеокарта демонстрирует лучшую производительность кэша и задержку памяти по сравнению с более мощными аналогами из серии RX 7900.

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Поведение RX 7600 можно объяснить подходом AMD к производству этого конкретного чипа. В отличие от дизайна на основе микросхем, активно рекламируемого для серии RX 7900, Navi 33 использует традиционный монолитный дизайн, состоящий из одного кристалла. Это, в сочетании с меньшим размером корпуса, способствует улучшению задержки памяти.

Согласно обширным тестам, проведенным Chips and Cheese, RX 7600 демонстрирует значительно меньшее время извлечения данных из Infinity Cash по сравнению с RX 7950 XTX – разница составляет 58%. Это преимущество также распространяется на VRAM GDDR6, в результате чего задержка памяти снижается на 15% по сравнению с RX 7900 XTX.

Преимущество RX 7600 в задержках можно частично отнести на счет оптимизированного по стоимости дизайна AMD. Плата Navi 33, используемая в RX 7600, заметно меньше платы Navi 31, используемой в моделях RX 7900 XT и XTX. Следовательно, использование многочипового подхода для Navi 33 было бы нецелесообразным. Вместо этого AMD предпочла сохранить Navi 33 на узле N6 компании TSMC, а не переходить на новейший техпроцесс N5.

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Несмотря на эти технические нюансы, остается очевидным, что RX 7600 является несколько слабым GPU, обеспечивающим недостаточную производительность для своей цены.